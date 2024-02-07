Aliyev seçimleri yüzde 92 oy ile kazandı

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK) Başkanı Mazahir Panahov cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarını açıkladı. MSK Başkanı Panahov’un açıkladığı sonuçlara göre Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 milyon 497 bin 542 oy alarak seçimi yüzde 92,10’la kazandı.

Aliyev'i yüzde 2,2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti. Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,99; Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,78; Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,79; Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,66 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,48 oy aldı.

7 ADAY YARIŞTI

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi. Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurtiçi ve yurtdışında kurulan sandıkların yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan savaşına neden olan bölgelerde de oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Yurtdışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına başlandı. Aliyev 2 milyon 497 bin 542 oy alarak seçimi yüzde 92,10’la kazandı.