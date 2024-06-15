Aldatan koca yakalanınca Apple'a dava açtı: "Hani mesajlar siliniyordu?"

İngiltere'de bir iş insanının iPhone telefonundan seks işçilerine gönderdikten sonra sildiği mesajları eşi, bir başka Apple cihazında gördü. Kadın boşanma davası açtı, aldatan koca ise Apple'a 5 milyon sterlinlik dava açtı.

Aldatan koca yakalanınca Apple'a dava açtı: "Hani mesajlar siliniyordu?"

İngiltere'de bir iş insanı, seks işçilerine gönderdiği ve sonradan sildiği mesajların eşi tarafından başka bir cihazda bulunması üzerine Apple'a dava açtı. Çapkın koca, hayat kadınlarıyla iPhone'undaki iMessage uygulamasıyla iletişim kurduğunu ve karısının, telefonundan sildiği mesajları bilgisayarında bulduğunu ifade etti.

Karısının yaşananları çok acı bir şekilde öğrendiğini ve bu yüzden boşanmak istediğini söyleyen adam, yaşadıklarının tek sebebinin Apple'ın kendisine mesajlarının silinmediği halde silindiğini söylemesi olduğunu iddia etti. "Bu mesajlar yalnızca bu cihazda silindi" gibi bir uyarı almadığını belirten İngiliz koca, 5 milyon sterlinlik yasal işlem başlattığını duyurdu.

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