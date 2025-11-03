Afganistan'da İki Ay Sonra Aynı Dehşet! 6.3'le Sallandılar, Çok Sayıda Ölü Var

Geçen ağustos ayında 6 büyüklüğündeki depremle sallanan Afganistan dün gece de 6.3'lük depremle felaketi yaşadı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu Hulm bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şiddetli depremin vurduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.

