Vietnam Felaketi Yaşıyor! Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi

Şiddetli yağışların etkili olduğu Vietnam felaketi yaşıyor. Sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi, 120 binden fazla ev sular altında kaldı. Kayıp 5 kişi ise hala aranıyor.

Yetkililer, Vietnam'ın orta kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen afetlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığını duyurdu. Öte yandan 5 kişinin kayıp ve 60 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Sel ve heyelanlar nedeniyle 120 binden fazla evin sular altında kaldığı, bazı yolların hala ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Şiddetli yağışların 4 Kasım gecesine kadar sürmesi bekleniyor.

Vietnam Meteoroloji Dairesinden 28 Ekim’de yapılan açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

