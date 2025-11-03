Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde korkutan bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin 6,3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişininse yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA