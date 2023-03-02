ABD'de uçağa patlayıcı madde sokmaya çalışan kişi gözaltına alındı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu, uçağa patlayıcı madde sokma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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ABD'de uçağa patlayıcı madde sokmaya çalışan kişi gözaltına alındı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı yetkililerince yapılan açıklamada, bagajında patlayıcı madde tespit edilen Marc Muffley adındaki yolcunun Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık yetkilileri, Muffley'in, Florida eyaletindeki Orlando Sanford Uluslararası Havalimanı'na gidecek Allegiant Hava Yollarına ait uçağa içinde patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunan bagaj sokmak suçlamasıyla yargılanacağını belirtti.

Güvenlik yetkililerinin uyarısıyla Muffley'in bagajında yapılan aramada, havai fişeklerde kullanılan patlayıcı toz içeren fünyeli bir düzenek bulunduğunu belirten yetkililer, "Valizde ayrıca, bütan gazı tüpü, çakmak, toz tortu içeren boru, bataryalı kablosuz matkap ve siyah bant ile birbirine bağlanan iki akım cihazı bulundu" ifadelerini kullandı.

Bagajını teslim ettikten sonra uçağa binmeden havalimanından ayrılan Muffley'in FBI görevlileri tarafından Lansford'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi. Muffley'in, hakim karşısına çıkana kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.

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