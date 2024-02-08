ABD'de fırtına: Can kaybı 9’a yükseldi

ABD’nin California eyaletinde etkisini sürdüren atmosferik nehir fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Son Güncelleme:
ABD'de fırtına: Can kaybı 9’a yükseldi

ABD’nin batısında yer alan California eyaletinde “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyalet genelinde görülen şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

California Acil Durum Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiği bildirildi. Ölümlerden 4’ünün ağaç devrilmesi, 3’ünün trafik kazası, 1’inin aracın kanala sürüklenmesi, 1’inin de nehir üzerinden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı aktarıldı.

Los Angeles belediye yetkilileri, ülkenin en kalabalık ikinci şehrinde 475 toprak kayması meydana geldiğini ve yaklaşık 400 ağacın devrildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD fırtına
Son Güncelleme:
Irak'ta Haşdi Şabi komutanına suikast Irak'ta Haşdi Şabi komutanına suikast
Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’İn yeni dizisine sürpriz oyuncu! İmzalar atıldı Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’İn yeni dizisine sürpriz oyuncu! İmzalar atıldı
Schengen vize ücretlerine zam yolda Schengen vize ücretlerine zam yolda
Kolesterole doğal çözüm: Çeyrek bardak tüketildiğinde fayda ediyor Kolesterole doğal çözüm: Çeyrek bardak tüketildiğinde fayda ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!
Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı: Dev yapım, zirveyi kimseye bırakmadı Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı
Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...' Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affı'nın perde arkası: 'Mehmet Şimşek, Erdoğan'a gitti ve...'