Irak'ta Haşdi Şabi komutanına suikast

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

Şii milis gücü Haşdi Şabi de, Irak resmi haber ajansı İNA'ya gönderdiği açıklamada, Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "Bağdat'ın doğusunda Meştel bölgesinde bir aracın hedef alındığı, aracın yandığı ve içinde bulunanın öldürüldüğü" aktarıldı. Saldırı kaynağının ortaya çıkarılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.