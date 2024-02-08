Schengen vize ücretlerine zam yolda

Avrupa Birliği (AB), vize ücretlerindeki artışı enflasyonla gerekçelendiriyor. Vize ücretleri her üç yılda bir gözden geçiriliyor ve bu süre zarfında AB'deki enflasyon oranı arttı.

Teklif 1 Mart'a kadar geri bildirime açık olacak. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vize muafiyeti kuralından yararlanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekiyor. Bu nedenle zam, bu ülkelerden AB'ye seyahat etmek isteyen tüm kişileri etkileyecek.

Zammın AB'ye seyahatleri ne kadar etkileyeceği belirsiz. Bazı kişiler zammın seyahatleri caydırıcı olacağını düşünürken, diğerleri bunun seyahat talebinde önemli bir değişikliğe yol açmayacağını savunuyor.