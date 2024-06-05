ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir saldırgan vurulurken diğer saldırgan kaçtı.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD büyükelçiliğine yerel saatle 08.34'te ateş açıldı. Ordudan yapılan açıklamada, Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir saldırganın vurulduğu, tedavi için hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin ve çalışanların güvende olduğu ifade edildi.

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Güvenlik kaynakları ise saldırıda büyükelçiliğin güvenlik ekibinden 1 kişinin yaralandığını, Lübnan ordusunun saldırganlardan birini karnından yaraladığını ve diğer saldırganları bulmak için bölgede arama çalışması başlattığını aktardı.

Kaynak: İHA

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