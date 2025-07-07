ABD'li Senatör, İsrail Saldırılarını "Barbarca" Olarak Nitelendirdi

ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail’in Filistin’e karşı sürdürdüğü saldırıları “barbarca” olarak nitelendirdi ve ABD halkının da bu saldırıları "ahlaksız ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemler" olarak gördüğünü ifade etti.

ABD'li Senatör, İsrail Saldırılarını "Barbarca" Olarak Nitelendirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşım yapan Sanders, New York Times'ın (NYT) "Demokratların İsrail'e ilişkin görüşlerin hızla değiştiğini anlamaları gerekiyor" başlıklı haberini alıntılayarak konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanders, "Amerikan halkı, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Filistin halkına karşı yürüttüğü barbarca savaşın son derece ahlaksız ve uluslararası hukuku ihlal eden bir eylem olduğunu anlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Demokratlara, Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesine (AIPAC) karşı cesaretle durmaları çağrısında bulunan Sanders, şunları kaydetti:

"Demokrat liderlik ne zaman cesaretini toplayıp AIPAC'a karşı durarak 'İsrail'e artık askeri yardım yapılmayacak' diyebilecek?"

Öte yandan, NYT'de yer alan yazıda, Demokrat Partili elitlerin görüşlerine aykırı bir tutum sergilemesine rağmen, belediye başkanlığı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani’nin başarısına dikkati çekildi.

Yazıda, Demokrat Parti elitlerinin, halkın muhalefetine rağmen İsrail’e "neredeyse koşulsuz" destek vermeye devam etmesi halinde, partinin "bir sonraki başkanlık ön seçimlerinde Mamdani tarzı bir siyasi isyana karşı daha savunmasız hale geleceği" uyarısında bulunuldu.

ABD’nin 2028 başkanlık seçimlerine yönelik aday profillerinin ele alındığı yazıda, Filistinlilerin haklarını savunmayı "ahlaki tutarlılığın sembolü" haline getirmeye ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye hazır bir aday için "yolun açık olduğu" değerlendirmesine yer verildi.

ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'deki Zulme Sessiz Kalan Demokratlara TepkiABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'deki Zulme Sessiz Kalan Demokratlara TepkiDünya

ABD'li Senatör Sanders'tan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına destekABD'li Senatör Sanders'tan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına destekDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail ABD
Rusya'da Şoke Eden Ölüm: Putin'in Sabah Görevden Aldığı Bakan Cansız Halde Bulundu Putin'in Sabah Görevden Aldığı Bakan Cansız Halde Bulundu
Yeni Zelanda'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Yeni Zelanda'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı Uzmanlar Kalp-Damar Sağlığı İçin En İyi Meyve Suyunu Açıkladı
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı?
ÇOK OKUNANLAR
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin
CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar