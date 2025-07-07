Rusya'da Şoke Eden Ölüm: Putin'in Sabah Görevden Aldığı Bakan Cansız Halde Bulundu

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Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit evinde cansız halde bulundu.

Bu haber Rusya’da şok etkisi yaratırken, Starovoit'in silahla vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.

Görevden alınan Bakanın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

PUTİN KARARNAMEYİ SABAH İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görev alarak Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin’i ise Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

Görevlendirmeden kısa süre önce Nikitin ile Kremlin'de bir görüşme gerçekleştiren Putin, "Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya'nın Ulaştırma Bakan Vekili olarak çalışmanızı teklif etmek istiyorum. Başbakan profesyonel ve kişisel niteliklerinizi ve oldukça kısa bir sürede elde ettiğiniz sonuçları çok takdir ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi