AB’den İranlı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarında kullandığı insansız hava araçları nedeniyle İranlı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

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AB’den İranlı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarında kullandığı insansız hava araçları nedeniyle İranlı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarının İran tarafından geliştirilmesi ve üretilmesinde rol oynayan 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Yaptırım listesinde, Shakad Sanat Asmari, Baharestan Kish, Saad Sazeh Faraz Sharif, Sarmad Electronic Sepahan ve Kimia Part Sivan isimli şirketler ve söz konusu şirketlerin üst düzey yöneticileri yer aldı.

Yaptırım kapsamında, söz konusu kişilerin ve şirketlerin mal varlıkları dondurulacak, Avrupa Birliği'ne seyahat etmesi yasaklanacak. Yaptırım uygulanan şirketlere, gerçek ya da tüzel kişi, kurum ya da kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanması da engellenecek.

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