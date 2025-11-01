ABD'den Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılmasına Yeşil Işık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye uygulanan yaptırımları kapsayan Sezar Yasası’nın kaldırılmasını desteklediklerini duyurdu. Bakanlık, bir soru üzerine yaptığı yazılı açıklamada, yasanın kaldırılmasına yönelik düzenlemenin Kongre gündemindeki 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası’na (NDAA) eklenmesinin beklendiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim, Sezar Yasası’nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA’ya dahil etmelidir. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik bütünlüğü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek şansı verecektir." Açıklamada ayrıca, Sezar Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasının, Suriye’ye yönelik yatırımları ve ekonomik toparlanmayı destekleyeceği kaydedildi.

SEZAR YASASI

2019’da yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye’nin ekonomik toparlanmasını engellemek amacıyla devreye alınmıştı. Yasa, insan hakları ihlalleri, kimyasal silah kullanımı ve yolsuzluk iddialarına karışan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar içeriyordu. ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın haziran ayında Suriye’ye yönelik yaptırım programını sonlandırmak için bir kararname imzalamış, ancak insan hakları ve uyuşturucu kaçakçılığı gerekçeli yaptırımlar yürürlükte kalmıştı. Sezar Yasası’nın kaldırılması, Mart 2025’te göreve gelen Şara liderliğindeki yeni yönetimin uluslararası destek bulması ve yabancı yatırımcıların Suriye’ye dönüşünün önünü açması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: AA