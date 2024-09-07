ABD'den İsrail'e 'Ayşenur Ezgi Eygi' Çağrısı

ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'den açıklama geldi.

Jean-Pierre, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Ayşenur Eygi adlı bir Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden derin rahatsızlık duyuyoruz. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak üzere İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik" dedi.

'GEREKTİĞİ GİBİ HAREKET EDECEĞİZ'

Olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediklerini ve ancak bunun ardından gerekli sonuçları çıkaracaklarını söyleyen Sözcü, "Daha fazla bilgiye ulaştığımızda bunları paylaşacağız ve gerektiği gibi bunlara göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Söz konusu soruşturma konusunda İsrail hükümetine güvenip güvenmediği sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, şu anda bu konuda daha fazla yorum yapamayacağını ve süreci takip edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA