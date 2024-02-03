ABD'den Irak ve Suriye'ye hava saldırısı

ABD Merkez Komutanlığı, Irak ve Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD'den Irak ve Suriye'ye hava saldırısı

ABD, Irak ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 85'ten fazla hedef yok edilirken mühimmat depolarının vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "02 Şubat'ta ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi. ABD askeri kuvvetleri, aralarında ABD'den uçan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85'ten fazla hedefi vurdu. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyonları, merkezler, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları ile ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik saldırıları kolaylaştıran milis gruplarının ve onların Devrim Muhafızları sponsorlarının lojistik ve mühimmat tedarik zinciri tesisleri yer alıyordu" denildi.

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