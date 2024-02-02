ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırıları

Yemen'deki Husi hareketi, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hacce kentine 7 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırıları

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

AA'nın Husilere ait Al-Masirah televizyonundan aktardığı habere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 4 saldırı düzenledi.

Savaş uçaklarının daha sonra aynı bölgeye 3 saldırı daha düzenlediği aktarılan haberde, böylece düzenlenen saldırı sayısının 7’ye çıktığı kaydedildi.

ABD ile İngiltere’den de söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze’deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz" demişti

Etiketler
ABD İngiltere İran
İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı
Geçen yıl 3 milyon sterlin ödemişti: İngiltere’nin Ankara ile göçmen pazarlığı ‘insan haklarına’ takıldı İngiltere’nin Ankara ile göçmen pazarlığı ‘insan haklarına’ takıldı
Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor
Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi