ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırıları

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

AA'nın Husilere ait Al-Masirah televizyonundan aktardığı habere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 4 saldırı düzenledi.

Savaş uçaklarının daha sonra aynı bölgeye 3 saldırı daha düzenlediği aktarılan haberde, böylece düzenlenen saldırı sayısının 7’ye çıktığı kaydedildi.

ABD ile İngiltere’den de söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak’ta yaptığı konuşmada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze’deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz" demişti