Geçen yıl 3 milyon sterlin ödemişti: İngiltere’nin Ankara ile göçmen pazarlığı ‘insan haklarına’ takıldı

GERÇEK GÜNDEM - DIŞ HABERLER

İngiltere, yasadışı göçü engellemek için yaz aylarında Türkiye’yle yeni bir anlaşma imzalama çalışmalarına başladı. Daha önce “mültecileri uzak tutması” için Türkiye’ye 3 milyon sterlin gönderen İngiltere, yeni anlaşmayla yasadışı göçle ülkesine gelenleri daha hızlı geri gönderme çabasındaydı.

Rishi Sunak

Ancak İngiltere’deki Muhafazakar Parti iktidarının Ankara ile anlaşma beklentileri şimdilik suya düştü.

İngiltere’nin önemli gazetelerinden The Times’ın haberine göre; İngiliz Başbakan Rishi Sunak'ın göç teknelerini durdurma çabasının önemli bir parçası, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin “Türkiye'deki insan hakları endişeleri nedeniyle göçmenleri geri göndermek için güvenli bir ülke olmadığı” açıklamasının ardından çöktü.

Muhafazakar hükümet, küçük teknelerle İngiltere’ye yasadışı yollardan gelen Türklerin sayısındaki artışın ardından Ankara ile bir göçmen geri gönderme anlaşması yapmayı umuyordu.



Geçtiğimiz yıl bu yolla gelen üç bin Türk vatandaşı, toplam göçmenler arasında üçüncü sıradaydı ve bir önceki yıla göre yüzde 162'lik bir artış gösterdi.



Türkiye ile yapılacak anlaşmanın, yasa dışı yollarla İngiltere'ye giriş yapan vatandaşlarının sayısını önemli ölçüde azaltan Arnavutluk ile yapılan anlaşmayla aynı içerikte olması planlanıyordu.

“TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL, YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK”

İngiltere İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan bir inceleme sonucunda Türkiye "'genel olarak güvenli' olma kriterlerini karşılamayan bir devlet" olarak tanımlandı.

İncelemede, Türkiye'deki vakalara ilişkin daha önce yapılan analizlerin, İngiltere’deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sığınma vakalarının yüzde 99'unun ‘devlet korkusuna’ dayandığı tespiti yapıldı.

The Times’ın haberinde bu kişilerin çoğunluğunun Türkiye’deki rejimin siyasi muhalifleri olduğu belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesinde, Türkiye hükümetinin terörle mücadele yasalarını "aşırı hevesli" bir şekilde uygulaması eleştirildi, yargının bağımsızlığı ve özellikle siyasi davalarda adil yargılamanın sağlanması konusundaki endişeler dile getirildi.

İŞKENCE İDDİALARI VE AİHM KARARLARININ UYGULANMAMASI

Bakanlığın değerlendirmesinde ayrıca polis gözetiminde ve cezaevinde işkence ve kötü muamele iddialarının bulunduğu kaydedildi. AKP iktidara geldiği ilk yıllarda AB üyelik reformlarını yürütmüş ve “işkenceye sıfır tolerans” politikası uygulayacağını söylemişti. Türkiye’de özellikle son yıllarda işkence iddialarında artış yaşandı.

Değerlendirmede ayrıca Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aleyhte kararlarına uyumu konusunda endişeler dile getirildi ve "hukukun üstünlüğüne bağlılık konusunda soru işaretleri olduğu" belirtildi.

“ZULME UĞRAMAKTAN KORUYACAK” YENİ BİR ANLAŞMA OLABİLİR Mİ?

İngiliz yetkililer, ülkelerinin Ruanda ile imzaladığı anlaşmaya benzer şekilde, Türkiye’nin siyasi muhaliflerini dönüşlerinde zulme uğramaktan koruyacak bir anlaşma ya da başka bir resmi anlaşma imzalanıp imzalanamayacağını değerlendiriyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre, zulümle karşı karşıya kalan kişilerin sınır dışı edilmemesi için geri dönüşler duruma göre de değerlendirilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem