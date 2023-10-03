ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesinin aracı silahlı kişilerce çalındı
ABD'nin başkenti Washington'da Temsilciler Meclisi Texas Üyesi Henry Cuellar'ın aracı, silahlı kişilerce gasbedildi.
ABD'nin başkenti Washington'da Temsilciler Meclisi Texas Üyesi Henry Cuellar'ın aracı, silahlı kişilerce gasbedildi.
CNN'in Temsilciler Meclisi Üyesi'nin ofisindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cuellar aracını park ederken, yerel saatle 21.30 sularında Navy Yard bölgesinde silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.
Aracı ve eşyaları çalınan Cuellar, olayda yara almadı.
Çalınan aracı bir süre sonra bulan polis, kimliği belirlenemeyen şüphelileri arama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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