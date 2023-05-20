ABD'de sınır güvenliği nezaretinde ölen çocuğun hastaneye götürülmesi reddedilmiş

ABD'nin Texas eyaletinin Harlingen kentinde; 35 yaşındaki anne Alvarez Benedicks, telefonla basına yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ta eşi ve yaşları 8, 12, 14 olan çocuklarıyla Texas'ın Brownsville kentindeki sınır kapısından ABD'ye girdiklerini açıkladı.

Benedicks, bir doktorun 8 yaşındaki kızı Anadith Tanay Reyes Alvarez'e grip teşhisi koymasının ardından 14 Mayıs'ta Harlingen'deki sınır güvenlik istasyonuna gönderildiklerini söyledi.

İstasyondaki ortamın hijyenik olmadığını belirten Benedicks, burada kaldıkları günlerde, halihazırda kalp rahatsızlığı ve kansızlık öyküsü olan kızının yüksek ateş, baş ağrısı, kemik ağrısı, nefes almada ve yürümede zorluk gibi şikayetleri olduğunu belirtti.

Benedicks, kızının durumunu yetkililere bildirdiğinde "Kızınız büyüyor, kemik ağrısı ondandır. Su içirin." yanıtını aldığını anlattı. Nefes almakta zorlanana kızının ambulansla hastaneye kaldırılmasını talep ettiğini kaydeden Benedicks, yetkililerin bunu kabul etmediğini söyledi.

"KIZIM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR"

Benedicks, sağlık durumu nedeniyle yiyip içemeyen kızının yürüyemez hale geldiğini belirterek yeniden ambulansla hastaneye gitmek istediklerini ancak yetkililerin bunu bir kere daha reddettiğini anlattı.

Kızının bilincini kaybettiğini ve ağzından kan gelmeye başladığını aktaran Benedicks, bunun ardından ambulans çağrıldığını dile getirdi. Benedicks, kızının daha istasyondayken yaşamsal bulgularının olmadığını söyledi.

8 yaşındaki kızının 17 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini dile getiren anne Benedicks, "Kızımı öldürdüler çünkü nerdeyse 1,5 gün nefes almakta zorlandı. O, ağladı ve yalvardı ancak onlar (yetkililer) görmezden geldi. Kızım için hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Benedicks, şuan Texas'ın McAllen bölgesinde göçmenlerin yaşadığı bir barınakta oldukları bilgisini verdi.

HAYATINI KAYBEDENLER OLMUŞTU

Honduras'lı bir ailenin kızı olan 8 yaşındaki Anadith Tanay Reyes Alvarez kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelmiş ve 3 yıl önce de bu nedenle bir ameliyat geçirmişti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) tarafından 17 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 8 yaşındaki göçmen kız çocuğunun, Texas'ın Harlingen kentindeki Rio Grande Vadisi'ndeki bir karakolda ailesiyle gözaltında tutulurken aniden rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Harlingen Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Larry Moore da kız çocuğunun ölümüne ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını söylemişti. Küçük kızın gözaltında tutulma süresinin 77 saat olduğu aktarılırken bunun izin verilen süreden 5 saat fazla olduğu kaydedilmişti.

ABD'de 10 Mayıs'ta da 17 yaşındaki Honduraslı bir genç, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanının gözetimindeyken yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA