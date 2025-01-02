ABD'de Olağanüstü Hal İlan Edildi

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Landry, New Orleans'ta gerçekleşen saldırının ardından federal, eyalet ve yerel ortakların şehri tekrar güvenli hale getirmesini sağlamak için olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Landry, şehrin güvenliğinin kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek, olağanüstü hal ilanı çerçevesinde askeri polisin de devreye sokulduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonrası 15 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen saldırganın 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud Din Jabbar olduğu açıklandı. Jabbar'ın daha önce ABD ordusunda görev aldığı da belirtildi.

Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.

Saldırganın kiralanmış kamyonetle saldırıyı gerçekleştirdiği, aracı nasıl elde ettiğinin hala araştırıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırganın aracında terör örgütü IŞİD bayrağının bulunduğu, aynı zamanda araçta ve bölgede bazı silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA