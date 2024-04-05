ABD'de kargo gemisi köprüyü yıkmıştı... Biden köprüyü en kısa zamanda yeniden inşa sözü verdi

Kargo gemisinin çarpması nedeniyle 26 Mart’ta Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü yıkılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, köprüyü en kısa zamanda yeniden inşa edeceklerini söyledi.

ABD'de kargo gemisi köprüyü yıkmıştı... Biden köprüyü en kısa zamanda yeniden inşa sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Maryland eyaletinde bulunan ve 26 Mart'ta yıkılan köprünün olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Yetkililerden brifing alan Biden, daha sonra kameraların karşısına geçerek yönetiminin köprünün yeniden inşasıyla ilgili planlarını anlattı.

Biden, "Amerikan halkının desteği sizinle beraber. Biz bu köprüyü olabildiğince hızlı şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bu olaydaki sorumlu tarafların zararı karşılaması ve sorumluların hesap vermesini yönetimimiz sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Maryland ve Delaware eyaletlerine gerekli destekleri vereceklerini ve bölgedeki yeniden inşa sürecinin hızlı ilerlemesi için diğer bölgesel kurumlarla yakın bir işbirliğinde çalışacaklarını vurgulayan Biden, mayıs ayının sonunda kanalın tamamıyla açılmış olacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir yük gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki çok sayıda araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Başkan Biden, aynı gün yaptığı açıklamada, "Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongrenin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Biden, kendisinin de birçok kez kullandığı köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını belirtmişti.

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2003'ten itibaren Ulusal Kongrede Maryland'i temsil eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen, 26 Mart'ta verdiği demeçte, köprünün yeniden inşasının toplam maliyetinin ne kadar olacağının henüz bilinmediğini kaydetmişti.

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