İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 5 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü Şii Emel Hareketi mensubu olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 5 ölü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bulunan birden fazla beldeye hava saldırıları düzenledi.

Ayta eş-Şaab beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Ayrıca, İsrail'e ait insansız hava aracının Hizbullah'ın müttefiki olan Emel Hareketi'nin Nebatiye vilayetine bağlı Marcayun ilçesindeki merkezini vurduğu bildirildi.

Saldırıda 3 Emel mensubu hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Bu saldırının Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkat çekici.

Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme

Öte yandan Hizbullah Hareketi de İsrail'e ait bazı askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Zirit askeri mevzisinde bulunan istihbarat toplama teçhizatlarının uygun silahlarla, Metula yerleşim birimi girişinde konuşlu askeri aracın da güdümlü füzeyle vurulduğu ifade edildi.

Sınır Hattında Gerginlik Tırmanıyor

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 17'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 264 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker öldü.

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