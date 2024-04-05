Annesinin diri diri bahçeye gömdüğü bebek kurtarıldı

T24'ün aktardığına göre, herhangi bir tıbbi yardım almadan doğum yapan 23 yaşındaki Ugandalı anne, gece yarısı bebeğini bir bahçeye gömdü ve bebek ertesi sabah diğer aile üyelerinin evlerinin yakınındaki bir bahçede kan izleri fark etmesinin ardından bulundu.

Sağlık ekipleri, plasentaya bağlı olan bebeği kurtarmak için bahçeye koştu. Bebeğin, gece boyunca toprağın altında kalmanın yarattığı baskı nedeniyle kesik ve morluklarla kaplı bir şekilde çıkarıldığı belirtildi.

Soğuk ve mavimsi bir renk aldığı belirtilen bebek hastaneye kaldırılarak sterilize edildi ve bir kuvöze yerleştirildi. Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinde, midesinde ve diğer organlarında herhangi bir yaralanma olmadığı ortaya çıktı ve bebek 6 günün sonunda taburcu edildi.

Uluslararası Tıbbi Vaka Raporları Dergisi'nde yayınlanan vakayla ilgili bir raporda şöyle denildi: "Bu rapor, yenidoğan cinayeti vakalarında erken müdahalenin ve zamanında kurtarma çabalarının kritik önemine ışık tutuyor, hassas durumlarda yenidoğanları korumak için farkındalık yaratmanın ve acil önlemler uygulamanın önemini vurguluyor ve benzer üzücü vakalarla başa çıkma anlayışımıza toplu olarak katkıda bulunuyor"

Yeni doğan bebek büyükannesi tarafından büyütülürken, bebeğin gelişiminin normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Annesi, yerel yetkililer tarafından bebek öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.