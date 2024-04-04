İngiltere'de vekillerin İsrail yanlısı tutumunu eleştiren eski bakana disiplin soruşturması

İngiltere'de 2016-2019 döneminde Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan, katıldığı LBC radyosunun yayınında, Muhafazakar Parti milletvekillerinin yanı sıra Lordlar Kamarası üyesi Eric Pickles'ı İsrail yanlısı tutum sergiledikleri gerekçesiyle eleştirdi.

"İSRAİL’İN YILLARDIR YAPTIKLARI YANLIŞ"

Duncan, konuşmasında, "Gazze'de tam bir felakete dönüşen şeyi destekleyen herhangi bir şey ahlaki açıdan kabul edilemez. Kabul etmemiz gereken şey sadece şu anda yaptıklarının yanlış olduğu değil, İsrail'in yıllardır yaptıklarının yanlış olduğudur çünkü İsrail savunması uluslararası hukuka uymamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı parlamento grubunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatlarını yerine getirdiğini vurgulayan Duncan, grubun, hükümetin en tepesinde usulsüz şekilde nüfuz sahibi olmaya çalıştığını kaydetti.

"PARLAMENTONUN DEĞİL, BAŞKA BİR ÜLKENİN ÇIKARLARINI GÖZETİYOR"

Halihazırda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın etrafında kendisine korkunç tavsiyeler veren kişiler bulunduğunu belirten Duncan, bu kişilerden birinin parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Pickles olduğunu kaydetti.

Alan Duncan, "Bana göre Lordlar Kamarası'ndan çıkarılmalı çünkü Lord Pickles bulunduğu parlamentonun değil, başka bir ülkenin çıkarlarını gözetiyor." dedi.

Duncan, Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat'a ilişkin de "Uluslararası hukuka inanmayan bir Güvenlik Bakanına nasıl sahip olabilirsiniz? Bence görevden alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Alan Duncan, daha sonra Times Radio'ya verdiği mülakatta da Michael Gove, Oliver Dowden, Suella Braverman, Robert Jenrick ve Priti Patel gibi diğer Muhafazakar Parti milletvekilleri ve bakanların Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri kınamadıkları için "aşırılık yanlısı" olduklarını söyledi.

"PARTİSİNİN POLİTİKASINI DESTEKLEDİĞİ İÇİN KINANACAK TEK KİŞİ OLACAĞIM"

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Duncan'ın açıklamalarının ardından Muhafazakar Parti'den bir yetkili, eski bakan hakkında partinin disiplin soruşturması başlattığını doğruladı.

Duncan, soruşturma haberlerine cevaben, partinin eylemleri için herhangi bir esaslı gerekçe ortaya koyması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Eğer niyetleri gerçekten buysa partisinin politikasını desteklediği, uluslararası hukuk ve adalet ilkelerini, bunları baltalamak isteyenlere karşı savunduğu için kınanacak tek kişi muhtemelen ben olacağım. Bunu sürdürmeyi tercih etmeleri halinde büyük ölçüde kendilerine geri tepmesi ve itibarlarına tehlikeli şekilde zarar verecek olmasına şaşırmamalılar."

Soruşturmanın birkaç hafta sürebileceği ve Duncan'ın parti üyeliğinden ihracıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.