ABD'de hortum ve sel

ABD’nin Colorado eyaletinde dev hortum çıktı. O anlar kameralara yasnıdı.

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ABD’nin Colorado eyaletinde dev hortum çıktı.

Massachusetts eyaletinde ise şiddetli yağışların yol açtığı selde çok sayıda araç suya gömüldü.

ABD’nin Colorado eyaletinde hortum çıktı.

Kırsaldaki Yuma bölgesinde görülen hortum, 30 dakika boyunca etkisini sürdürdü. Dev hortum amatör kameralara yansırken, yaralanan olmadı.

Ülkenin kuzeydoğusu kıyısındaki Massachusetts eyaletine bağlı North Andover kentinde etkili olan şiddetli yağış ise seli beraberinde getirdi.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sel sularına gömüldü.

Kaynak: İHA

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