ABD’de Fırtına ve Hortum Felaketi: 23 Ölü

ABD’nin orta kesimleri ve doğu kıyısı, şiddetli fırtına, hortum ve dolu felaketiyle sarsıldı. Kentucky, Missouri ve Virginia eyaletlerinde etkili olan aşırı hava koşulları, 23 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalette 14 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurarak, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Missouri’de 7, Virginia’da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına ve hortumlar, Michigan’dan Tennessee’ye kadar geniş bir bölgede büyük yıkıma yol açtı. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu. Missouri’ye bağlı St. Louis kentinde 5 binden fazla evde hasar meydana geldi. Bölgede yaklaşık 600 bin kişi elektrik kesintilerinden etkilendi, cadde ve sokaklar adeta savaş alanına döndü.

Yetkililer, hasar tespit ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Kentucky Valisi Beshear, eyalet genelinde acil durum ilan etti. Sosyal medyada da felaketin boyutlarını gösteren görüntüler paylaşılırken, bölge halkı dayanışma çağrısında bulundu. Meteoroloji uzmanları, benzer hava olaylarının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA