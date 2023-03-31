ABD'de etanol yüklü tren devrildi: Bölge tahliye edildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde etanol taşıyan trenin raydan çıkarak alev alması üzerine bölgedeki 800 kişi tahliye edildi.

ABD'de etanol yüklü tren devrildi: Bölge tahliye edildi

ABD'nin Minnesota eyaletinin Raymond şehrinde etanol yüklü vagonların devrilmesi sonucu yangın çıktı, 800 kişiyi yerinden eden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Çevre Koruma Dairesi, yangının, kazanın üzerinden 8 saatten fazla süre geçmesine rağmen hala devam ettiğini duyurdu.

Taşıyıcı şirket BNSF Demir Yolu'ndan yapılan açıklamada, "etanol ve mısır şurubu içeren karışık yük taşıyan" 22 vagonun raydan çıktığı ve devrilen tanklardan birçoğunun alev aldığı belirtildi. Sebebi araştırılan kaza nedeniyle bölgeden geçen ana yolun kapandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Twitter'dan, Federal Demir Yolu İdaresi görevlilerinin tren kazasının yaşandığı bölgede olduğunu kaydederek, "Şu anda herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmemiştir. Olayı yakından takip ediyoruz ve soruşturmaya dahil olacağız" ifadelerine yer verdi.

Ohio eyaletinde de 3 Şubat'ta Norfolk Southern isimli demir yolu firmasına ait kimyasal atık taşıyan tren raydan çıkmış, devrilen vagonlardan saçılan atıklar çevreyi kirletmişti.

Kaynak: AA

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