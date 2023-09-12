Demokratların genç adayının cinsel ilişki videosu ortalığı karıştırdı

ABD'de Demokratlardan aday olan genç siyasetçinin "bahşiş" için eşiyle cinsel ilişkiye girdiği videoları yayınladığı ortaya çıktı.

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Demokratların genç adayının cinsel ilişki videosu ortalığı karıştırdı

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için hazırlıklar devam ederken Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson’ın cinsel ilişkiye girdiği videolar ortaya çıktı.

40 yaşındaki hemşirenin yetişkin içeriklerin paylaşıldığı bir sanal platformda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlandı. ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’ta yayınlanan haberde 57’inci bölgeden aday olan Gibson ve eşinin cinsel ilişkiye girdiği ve “bahşiş” topladığı belirtildi.

Demokratların genç adayının cinsel ilişki videosu ortalığı karıştırdı - Resim : 1

Sözcü’nün aktardıklarına göre, Gibson’ın 5 binden fazla takipçisi olduğu ve çok sayıda bağış topladığı da belirtildi. Görüntülerin ortaya yayınlanmasından sonra Gibson bir açıklama yayınladı. ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan Gibson, “Bu saldırılar beni ve ailemi küçük düşürmek için yapılmıştır. Geri adım atmayacağım, beni susturamayacaklar” dedi.

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