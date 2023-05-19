ABD'de 89 yaşındaki senatörün ağır hastalığına rağmen görevi bırakmaması tartışılıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti senatörü Dianne Feinstein'in, ilerleyen yaşında yakalandığı ağır hastalıklara rağmen görevini bırakmaması, tartışma konusu oldu.

New York Times gazetesinin haberine göre, 89 yaşındaki Demokrat senatör Feinstein, geçirdiği zona hastalığı ve ensefalite (beyin iltihabı) rağmen görevinden ayrılmayı düşünmüyor.

İKİ AYDIR KONGRE BİNASINA GELEMİYOR

Feinstein, yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle 2 aydan uzun süre Kongre binasına gelemedi. Daha önce de zihinsel kapasitesi hakkında soru işaretleri uyandıran hafıza sorunları yaşadığı söylenen Feinstein, senatörlük görevine devam edemeyeceği yönünde eleştirilere tepki gösterdi.

Altı dönem senatörlük yapan Feinstein'e yakın isimler, onun mevcut haliyle Senato'da görev yapmasını "korkutucu" olarak nitelendirdi. Söz konusu isimlerden Susie Tompkins Buell, Feinstein'i istifaya davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Senatörü çok takdir ediyorum ama iyi değil ve bunun için üzgünüm. Senato'nun yapması gereken kritik ve zorlu işler var. Riskler çok yüksek olduğundan iyileşmek için ihtiyaç duyduğu şekilde dinlenemeyecek. Gerektiğinde orada bulunamayacağı, bilgilendirilemeyeceği ve aktif olamayacağı için istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi ruh hali sebebiyle buna yanaşmıyor."

DAHA HAFİF ÇALIŞACAKMIŞ!

Mevcut haliyle görevine devam etmesine izin veren yardımcıları ise senatörün hala görevinin başında olduğunu ve ofisinden çıkan kararlardan nihai olarak sorumlu olduğunu söyledi. Feinstein'in işleri gözden geçirdiğini ve onayladığını belirten yardımcıları, "daha hafif bir programla" çalışacağını belirten bir açıklama yaparak Feinstein'in senatörlük görevini tam olarak yerine getiremediğini de kabul etti.

Senatörlük görevini yerine getirip getiremeyeceği tartışılan Feinstein ise görev süresinin sona ereceği Ocak 2025'te emekli olacağını belirtiyor.

Kaynak: AA