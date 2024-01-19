ABD, Yemen'de Husilerin 2 gemi savar füze rampasını vurdu

ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin kontrol ettiği bölgede 2 gemi savar füze rampasını vurduğunu bildirdi.

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ABD, Yemen'de Husilerin 2 gemi savar füze rampasını vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Kızıldeniz'deki eylemleriyle gündemden düşmeyen gruba karşı saldırı yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya, ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 18 Ocak'ta, CENTCOM güçleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır ve Kızıldeniz'in güneyini hedeflenen 2 gemi savar füzeye saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu füzelerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için "yakın bir tehdit olduğu" savunulan açıklamada, füzelerin ABD güçlerince tespit edildiği ve "meşru müdafaa" amacıyla vurularak imha edildiği belirtildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü kaydetti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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