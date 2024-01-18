Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Fidan son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini belirtti.

Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini ifade etti. Fidan'ın, tarafların soğukkanlı hareket ederek bölgenin istikrarını daha fazla riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.

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