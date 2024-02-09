ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı

Husiler, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin kıyı kesimindeki 3 bölgenin ABD ve İngiltere tarafından vurulduğunu açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Hudeyde'deki Dureyhimi ilçesine bağlı Taif bölgesine yönelik iki saldırı olduğu bildirildi.

Hudeyde'deki Kusib ve Cebbane bölgesine yönelik de birçok saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, saldırıların ABD ve İngiltere tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Yemen basınına göre, Kusib bölgesinde Husilere ait deniz üssü ve Cebbane'de ise hava üssü bulunuyor.

Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra ülkenin 3 önemli limanının bulunması sebebiyle önem taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık olarak 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.