ABD ve İngiltere'den Hacce'ye Saldırı!

Yemen'deki Husiler, ABD-İngiliz koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısına saldırı düzenlediğini açıkladı. Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonu, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının Hacce vilayetine bağlı sahil kenti Midi'ye bağlı Bihays bölgesini vurduğunu bildirdi.

Haberde, saldırıya maruz kalan mevki ve saldırının sonuçlarına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bu saldırıdan birkaç saat önce ülkenin batısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Tahita beldesi de benzeri bir saldırıyla ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri tarafından hedef alınmıştı.

Hacce saldırısına ilişkin ABD ve İngiltere'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA