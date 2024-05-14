ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret edecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret edecek

ABD basınının 3 ABD’li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

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Sullivan, en son geçtiğimiz sene aralık ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA

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