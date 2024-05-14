Donald Trump’ın eleştirilerinin ardından geldi: ABD, birçok alanda Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yükseltti

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Çin üretimi elektrikli araçların ABD otomobil endüstrisini imha edeceği yönündeki aylar süren eleştirilerinin ardından yeni karar alındı. ABD Başkanı Joe Biden, Çin menşeli elektrikli araçlar, güneş panelleri ve çeliğin de yer aldığı bir dizi ürüne ilave gümrük vergisi getirme kararı aldı.

Donald Trump’ın eleştirilerinin ardından geldi: ABD, birçok alanda Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yükseltti

Çin’i teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları ve girişimcilik konusunda adil olmayan ticari uygulamalara imza atmak ve küresel piyasaları suni olarak fiyatı düşürülmüş ürünlerle istila etmekle suçlayan ABD, Çin üretimi elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması dahil bir dizi yeni tedbir açıkladı.

Beyaz Saray, bu tedbirlerin ABD’li çalışanları ve işletmeleri korumak için olduğunu ifade ederken, Çin, devasa gümrük vergileri aleyhinde kendi menfaatlerini koruyacaklarını açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ticari bariyerlerin iki süper ekonomi gücü arasındaki ilişkileri de etkileyeceği ifade edildi.

Karar, Biden’ın Beyaz Saray yarışındaki rakibi eski Başkan Donald Trump’ın Çin üretimi elektrikli araçların ABD otomobil endüstrisini imha edeceği yönündeki aylar süren eleştirilerinin ardından geldi. Beyaz Saray’dan yayınlanan açıklamada bugün duyurulan planın Çin’den yapılan 18 milyar dolarlık ithalatı kapsayacağı ifade edildi.

ABD, bu yıl Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisinin bu yıl yüzde 25’ten yüzde 100’e, güneş panellerine verginin yüzde 25’ten yüzde 50’ye, belirli alüminyum ve çelik ürünlerine uygulanan vergilerin ise yüzde 7,5 seviyesinden yüzde 25’e yükseltecek. ABD, ayrıca yarı iletkenlere uygulanan vergiyi 2025 yılına kadar %25'ten %50'ye çıkaracak. Çin’den ithal edilen elektrikli araç bataryaları, çipler ve medikal ürünlere de benzer oranlarda ilave gümrük vergisi getirilecek.

“HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ”

Çin Ticaret Bakanlığı, Beyaz Saray tarafından açıklanan ilave gümrük vergisi uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, “Gümrük vergisindeki artış, Başkan Joe Biden’ın “Çin’in kalkınmasını sınırlandırma ve baskılamaktan kaçınma” ve “Çin ile bağları koparma ve ayrışmadan kaçınma” taahhütlerine aykırıdır. Bu adımın ikili işbirliği atmosferine ciddi etkileri olacaktır” denildi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal eden tek taraflı gümrük vergisi yükseltme adımına karşıdır ve meşru haklarını korumak için gerekli tüm adımları atacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

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