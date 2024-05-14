Afrika'da maden sahasına silahlı saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maden sahasına 3R isimli isyancı grup silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

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Afrika'da maden sahasına silahlı saldırı: 10 sivil hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maden sahasına düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ombella-Mpoko'ye bağlı Yaloke kasabasında bulunan altın madenine 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup üyeleri silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, 7'si kadın 10 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yaralılar bölge hastanelerinde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri bölgede 3R üyelerine karşı operasyon başlattı.

Seleka, Anti-Balaka, 3R, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için saldırılar düzenliyor.

Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

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