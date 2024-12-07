ABD, Suriye'yi 'Yakın Takipte'

Suriye’de cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Halep ve Hama’yı ele geçiren silahlı gruplar Humus’un da iki ilçesinde kontrolü sağladı.

Silahlı grupların hedefinde ise Suriye’nin başkenti Şam var. Suriye cephesinde sıcak gelişmeler yaşanırken ABD’den de açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, dün gerçekleştirilen günlük basın toplantısında Suriye’de yaşanan iç savaşa dair değerlendirmelerde bulundu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Jean- Pierre, konuşmasında Suriye’deki son duruma ilişkin, “Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA