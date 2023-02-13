ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmasının ardından bu kez ABD savaş uçakları, Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir nesneyi vurdu.

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ABD savaş uçağı bir tanımlanamayan cisim daha vurdu

ABD'li yetkililer, ABD ordusunun Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde uçan bir cismi düşürdüğünü açıkladı.

Kuzey Amerika güvenlik güçlerinin havadan gelen tehditlere karşı yüksek alarmda olduğunu söyledi. Reuters'a konuşan iki yetkili, cismi ordunun düşürdüğünü belirtti ancak bunun bu ayın başlarında düşürülen büyük beyaz Çin balonuna benzeyip benzemediğini söylemeyi reddetti.

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ UÇAN NESNELER

Beyaz Saray, 10 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı da, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

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