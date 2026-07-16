ABD İran'ı Beşinci Gecede de Vuruyor! Hürmüz'ün Kilit Noktalarında Patlama Sesleri

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Orta Doğu’da gerilim en üst seviyede kalmaya devam ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgedeki askeri operasyonlarını derinleştiriyor.

CENTCOM tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, Türkiye saati ile 21.00 itibarıyla İran askeri hedeflerine yönelik geniş çaplı yeni bir hava bombardımanı dalgasının devreye sokulduğu ilan edildi.

SALDIRILARDA BEŞİNCİ GECE

Washington yönetiminin paylaştığı bilgilere göre, bu harekat serisi İran'a yönelik operasyonların kesintisiz beşinci gecesini oluşturuyor. ABD askeri yetkilileri, önceki saldırılarda olduğu gibi bu operasyon dalgasında da temel hedefin, İran güçlerine ağır kayıplar verdirmek ve Tahran’ın küresel ticaretin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda sivillere ile ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmak olduğunu yineledi.

STRATEJİK NOKTALAR VE ADALAR VURULUYOR

ABD ordusunun resmi taarruz açıklamasından dakikalar sonra İran yerel medyasından da sıcak haberler gelmeye başladı. İran basını, bombardımanın başlamasıyla birlikte ülkenin güney ve güneybatı hatlarında bulunan kritik bölgelerde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıların merkez üssü haline gelen noktalar şunlar oldu:

Keşm Adası: Hürmüz Boğazı'nın lojistik ve askeri kilit noktası.

Bender Abbas: İran'ın deniz üslerinin konuşlandığı en stratejik liman kenti.

Ahvaz: Ülkenin güneybatısındaki petrol zengini Huzistan eyaletinin yönetim merkezi.

Kaynak: AA