ABD'de Yapılan Son Ankette Trump'a Soğuk Duş: İran Savaşı Sonrası Destek Oranı Dibi Gördü

ABD'de yapılan bir ankette, Başkan Donald Trump'a destek oranının yüzde 37 olduğu tespit edildi. Bu oranla birlikte Trump'a destek, Trump'ın 2021'de seçim kaybettiği dönemle aynı seviyelere gerilemiş oldu.

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ABD'de Yapılan Son Ankette Trump'a Soğuk Duş: İran Savaşı Sonrası Destek Oranı Dibi Gördü
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Washington Post-Ipsos anketine göre, Amerikalıların Trump'ın politikalarını genel olarak olumsuz değerlendirdiği ve Başkan'a desteğin düşük seviyede seyrettiği belirlendi.

ABD HALKI İRAN KONUSUNDA KARAMSAR

Ankete ilişkin raporda, "Amerikalılar Başkan Donald Trump'ın önemli konulardaki performansını genel olarak olumsuz değerlendiriyor, yaşam maliyetinin kendilerini zorladığını belirtiyor ve yönetimin İran'la yürüttüğü kesintili müzakerelerin benzin fiyatlarını düşüreceği ya da İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyeceği konusunda karamsar." ifadelerine yer verildi.

KENDİ PARTİSİNDEN DESTEK DÜŞÜYOR, SEÇİMLER RİSK ALTINDA

Raporda, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti tabanındaki desteğinde de azalma görüldüğü, bunun partinin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi'ndeki çoğunluğunu koruma umutlarını tehlikeye atabileceği değerlendirildi.

KAYITLI SEÇMENLERDE DESTEK ORANI YÜZDE 40'TA

Ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 33'ü Trump'ın ekonomi yönetimine destek verirken, yüzde 29'u İran politikasını destekledi.

Trump'a genel destek oranı yüzde 37 olarak ölçülürken, kayıtlı seçmenler arasında bu oran yüzde 40'a ulaştı.

DESTEK ORANI 2021 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Anket sonuçları, Trump'a destek oranının 2021'de başkanlık seçimlerini kaybettiği ve ABD Kongre Binası baskınının yaşandığı dönemdeki seviyelere gerilediğine işaret etti.

Kaynak: AA

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