ABD Gündemini Sarsan Rapor: Trump'ın Talebi 2 Yıl Reddedildi, Şimdi Karşı Saldırıya Geçiyor!

Geçtiğimiz hafta eski ABD Başkanı ve mevcut başkan adayı Donald Trump’a yönelik düzenlenen suikast girişimin etkileri sürüyor. 2 kişinin öldüğü saldırı sonrası kulağından hafif bir sıyrıkla kurtulan Trump’a tüm dünya liderlerinden “geçmiş olsun” mesajı gelirken, Trump’ın yaklaşan seçimde elinin bu saldırı ile birlikte daha da kuvvetlendiği söyleniyor.

Hürriyet’in derleme haberine göre, ABD basınına düşen bir rapor ise gündemi sarstı. Trump’ın geçmişte ek güvenlik istediği, hatta saldırı girişimi öncesinde yapacağı etkinlikler için ek güvenlik talep ettiği, ABD Gizli Servisi’nin ise bunu reddettiği konuşuluyor.

Washington Post Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, 78 yaşındaki eski başkan Donald Trump, suikast girişiminden önce katıldığı büyük etkinlikler için daha fazla ekipman ve personel talebinde bulundu. Ancak ek güvenlik talepleri, Gizli Servis yetkilileri tarafından iki yıl boyunca reddedildi. Gizli Servis, istenen kaynaklara sahip olmadığını iddia ederek bu talepleri geri çevirdi. Yazılı olarak yapılan taleplere gelen sürekli retler, Trump'ın ekibi ile Gizli Servis yetkilileri arasında uzun süreli bir gerginliğe neden oldu. Washington Post'a göre, Trump'ın danışmanları, güvenlik teşkilatının eski başkanı korumak için yeterli çaba göstermediği konusunda endişeliydi. İlk başta bu iddiaları yalanlayan Gizli Servis, daha sonra Trump'tan gelen bazı taleplerin reddedildiğini kabul etti.

‘BIDEN’IN YERİNE GEÇEBİLECEK POTANSİYEL ADAYLAR İÇİN HAZIRLIK’

Washington Post'un bir başka haberinde, Demokrat Parti bağışçılarının Biden'ın adaylıktan çekilmesi için baskıları artırdığı, Donald Trump'ın ekibinin ise Biden'ın çekilmesi durumunda yerine geçecek Kamala Harris'i devirmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. New York Times gazetesine konuşan kaynaklar, Trump'ın ekibinin Harris'in mevcut siciline ve Kaliforniya'da görevde geçirdiği süreye odaklanarak bir saldırı planı hazırladığını söyledi. İddialara göre, Trump'ın kampanya stratejistleri, Harris hakkında araştırma kitapları hazırlıyor. Harris karşıtı pankartlar, reklam filmleri ve sosyal medya videoları şimdiden hazır durumda. Bu hazırlıklar sadece Harris için değil, Biden'ın yerine geçebilecek potansiyel tüm adaylar için yapılıyor.

‘VE KAZANACAĞIZ, KAZANACAĞIZ’

Trump, kendisine yönelik suikast girişimi sonrasındaki ilk seçim mitingini Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde gerçekleştirdi. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağında bulunan banttan daha küçük bir bant ile kürsüye çıkan Trump yaralı olarak atlattığı suikast girişimine atıfta bulunarak "Demokrasi için kurşun yediğini" söyledi. "Şu anda burada olmayabilirdim, ama çok özel bir şey oldu" diyen Trump, “Karşınızda sadece yüce Tanrı'nın lütfuyla duruyorum" şeklinde konuştu. Pennsylvania eyaletinin Butler kentindeki mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan sonra kaldırıldığı Butler Memorial Hastanesi personeline teşekkür eden Trump, suikast girişimi sırasında vurularak öldürülen Corey Comperatore'yi de "kahraman" olarak nitelendirdi. Suikastı yaralı olarak atlattıktan hemen sonra ayağa kalkarak söylediği "Birlikte savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız” sözlerini tekrarlayan Trump, "Ve kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız" dedi.