Bangladeş'te Ölümcül Öğrenci Protestoları: Ölü Sayısı Artıyor, İnternet Kesildi, Sokağa Çıkma Yasağı Geldi, Orduya Talimat Verildi

Bangladeş’te binlerce üniversite öğrencisi haftalardır ülkede kamu sektöründeki işlerin üçte biri, ülkenin 1971'de Pakistan'dan bağımsızlık için verdiği savaşta 'gazi' olanların akrabalarına ayrılmasına karşı protesto düzenliyor. Güney Asya ülkesinde geçen hafta boyunca devam eden gösteriler, hafızalara bugüne kadarki en şiddetli protestolar olarak kazındı. Öğrenciler sistemin ayrımcı olduğunu öne sürüyor ve liyakat esasına göre personel alımı talep ediyor. Üniversite kampüslerinde barışçıl olarak başlayan protestolar artık ülke çapında huzursuzluğa dönüştü. Protestoları koordine edenler polisin barışçıl göstericilere karşı acımasız güç kullandığını ve bu durumun yaygın öfkeyi tetiklediğini söylüyor. Hükümet bu iddiaları reddediyor.

Geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor. Perşembe günü en az 25 kişi öldürüldü, toplam hayatını kaybedenlerin sayısıysa 100'ü geçti. Hükümet bugüne kadar görülmemiş çapta bir internet kesintisi uyguladı ve telefon hizmetleri de sınırlandı. Hükümet, protestoların şiddetinin artması nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve durumu kontrol altına alması için orduya talimat verdi. Sokağa çıkma yasağı cuma gecesi itibarıyla yürürlüğe girdi.

İKTİDARDAN KONTENJANIN YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLMESİ TEKLİFİ

İktidardaki Avami Birliği Partisinden yapılan açıklamada, söz konusu kontenjanın yüzde 30'dan 20'ye düşürülmesi teklifi yapıldı. Bu kapsamda kotanın yüzde 20'ye düşürülmesi için iktidar partisinin 21 Temmuz'da Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunması bekleniyor.

300'DEN FAZLA HİNDİSTANLI ÖĞRENCİ ÜLKEDEN AYRILDI

NDTV televizyonunun haberine göre, Bangladeş’te okuyan 300’ün üzerinde Hindistanlı üniversite öğrencisi, ülkelerine döndü. Öğrenciler, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura ve Meghalaya eyaletlerinde yer alan Hindistan ile Bangladeş arasındaki kara sınır kapılarından güvenli şekilde çıkış yaptı. Bazı öğrenciler ise Nepal ve Butan üzerinden Hindistan’a ulaştı.

Öte yandan Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in evini korumakla görevlendirildi. Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı. Protestoların baş koordinatörlerinden Asif Mahmud, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" ilan ettiklerini, bu kapsamda hastaneler ve acil servisler dışındaki tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANLARI

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı. Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Protestocular, bu sistemin liyakata dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor. Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerinin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu. Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti. Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.