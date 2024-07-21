ABD’de İşlemediği Cinayetten Müebbet Hapse Çarptırılmıştı: 43 Yıl Sonra Gelen Adalet: Masum Olduğu Anlaşıldı

ABD’de Sandra Hemme isimli kadın, Patricia Jeschke'yi bıçaklayarak öldürmekten suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldığında 20 yaşında olan Hemme, 43 yıl sonra suçsuz olduğu ortaya çıkarak serbest bırakıldı.

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ABD’de İşlemediği Cinayetten Müebbet Hapse Çarptırılmıştı: 43 Yıl Sonra Gelen Adalet: Masum Olduğu Anlaşıldı

ABD'de işlemediği bir cinayetten 43 yıl hapis yatan Sandra Hemme, suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakıldı. Hemme, 1980'de kütüphane çalışanı Patricia Jeschke'yi bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldığında 20 yaşında olan Hemme'yi suçlayacak yeterli kanıt bulunamadığına hükmedildi. Hemme, psikiyatri hastanesinde ağır sakinleştirici etkisi altında verdiği itiraf dışında aleyhine hiçbir delil olmadan yargılanmıştı.

'POLİSİ SUÇLAYAN DELİLLER GÖZ ARDI EDİLDİ'

Mahkeme heyetinin inceleme raporunu duyuran Hakim Ryan Horsman, "Mahkeme, tüm delillerin gerçek masumiyet bulgusunu desteklediği sonucuna varmıştır" dedi. Hemme'nin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı sırada yerel yetkililerin, daha sonra başka bir suçtan hapse giren ve 2015 yılında ölen Michael Holman isimli polisi suçlayan kanıtları göz ardı ettiği belirtildi.

ABD’de İşlemediği Cinayetten Müebbet Hapse Çarptırılmıştı: 43 Yıl Sonra Gelen Adalet: Masum Olduğu Anlaşıldı - Resim : 1

HİÇBİR ŞEY SAVUNMA EKİBİNE AÇIKLANMAMIŞ

AP'nin aktardığına göre, Holman'ın kamyonu cinayetin işlendiği gün bölgede görülmüş ve Patricia Jeschke'nin kredi kartını kullandığı tespit edilmişti. Jeschke'ye ait küpeler de Holman'ın evinde bulunmuştu. İncelemede, bunların hiçbirinin Hemme'nin savunma ekibine açıklanmadığı belirtildi.

Haim Horsman, Hemme'yi cinayetle ilişkilendiren hiçbir adli tıp delilinin bulunmadığını kaydetti. Cuma günü serbest bırakılan Hemme'nın kız kardeşiyle beraber yaşayacağı aktarıldı.

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