ABD'den Flaş Rusya Açıklaması: 'Tavizler Verdi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Alaska zirvesinde bazı toprak tavizleri verdiğini açıkladı.

ABD'den Flaş Rusya Açıklaması: 'Tavizler Verdi'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da düzenlenen tarihi zirvenin ardından Rusya'nın bazı toprak tavizleri verdiğini açıkladı.

Witkoff, yaptığı açıklamada "Rusya, Ukrayna'nın beş bölgesiyle ilgili bazı tavizler verdi. Trump ve Putin, Ukrayna için güçlü güvenlik önemleri konusunda anlaştı. Yarın Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusu görüşülecek" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

