ABD'den Kiev'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere gitti.

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ABD'den Kiev'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı. Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.

Kaynak: AA

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