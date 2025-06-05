ABD Başkanı Trump İle Milyarder Elon Musk'ın Arasına Kara Kedi Girdi: Birbirlerine Şoke Eden Suçlamalar

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ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk arasında yaşanan söz düellosu, Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu. Uzun süredir kamuoyu önünde birbirine destek veren ikili, bu kez karşı karşıya geldi. Gerginliğin fitilini ateşleyen ise Trump'ın Kongre'ye sunduğu vergi kesintisi ve bütçe tasarısı oldu.

Trump, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladığı sırada yaptığı açıklamada, Musk'ın vergi tasarısına yönelik eleştirilerinden "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu belirterek, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum" dedi.

Başkan Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra tutum değiştirdiğini savunarak, "Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu. Ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu. Şimdi eleştiriyor. Belki de Beyaz Saray'ı özlemiştir" ifadelerini kullandı.

Trump, Musk'ın elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerinin azaltılmasından duyduğu memnuniyetsizliğin arkasında yatan nedenin, kendisinin desteklemediği bazı isimlerin kilit görevlere getirilmemesi olduğunu da ima etti.

'NANKÖR'

Musk ise Trump'a yanıt vermekte gecikmedi. X platformundan yaptığı açıklamada Trump'ın tutumunu "nankörlük" olarak niteleyen Musk, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi. Bu yaptığı tam bir nankörlük" dedi.

Musk, Trump'ın desteklediği kapsamlı bütçe paketine de sert çıktı. "Tarihte hem büyük hem güzel bir yasa olmamıştır. Ya büyük ve çirkin olur ya da ince ve güzel. İnce ve güzel olan doğrudur" ifadeleriyle Trump'ın ekonomi politikasını hedef aldı.

Kaynak: Haber Merkezi