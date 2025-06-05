ABD Başkanı Trump, O Ülkenin Peşinde: Sınır Dışı Edilen Göçmenler Nereye Gönderilecek?

Donald Trump yönetiminin, ABD’den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmesi için Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerine baskı yaptığı öne sürüldü.

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ABD Başkanı Trump, O Ülkenin Peşinde: Sınır Dışı Edilen Göçmenler Nereye Gönderilecek?
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ABD'de Donald Trump liderliğindeki yönetimin, ülkeden sınır dışı edilen göçmenlerin kabulü için Sırbistan ve bazı Balkan ülkelerine baskı yaptığı öne sürüldü. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu talepler, ABD'nin göçmenleri yerleştirecek gönüllü ülkeler bulmaya yönelik daha geniş çaplı bir stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Gizlilik koşuluyla konuşan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölge ofislerine bu girişimi yürütme görevi verdiğini belirtti. Ancak bu görüşmeler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ABD Başkanı Trump, O Ülkenin Peşinde: Sınır Dışı Edilen Göçmenler Nereye Gönderilecek? - Resim : 1

YARIM MİLYON GÖÇMEN GÜNDEMDE

ABD Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz mayıs ayında Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen yaklaşık 500 bin kişiye tanınan geçici yasal koruma statüsünü sonlandırmasına onay vermişti. Bloomberg'e konuşan yetkililer, bu kararla birlikte sınır dışı edilmesi muhtemel göçmenler için uygun ülkeler arandığını ifade etti.

Nisan ayında The Wall Street Journal da ABD'nin, aralarında Moldova ve Kosova'nın da bulunduğu bazı Balkan ülkelerine göçmen göndermek istediğini yazmıştı. O dönemde Sırbistan'ın adı geçmese de son gelişmelerle birlikte bu ülke de gündeme geldi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

ABD yönetiminin bu girişimlerine ilişkin Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Görüşmelerin perde arkasında nasıl ilerlediği ve Balkan ülkelerinin bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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