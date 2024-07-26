ABD Başkanı Biden'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah'a Ziyaret: Gazze'deki Son Durum Görüşüldü

ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere süreci ele alındı.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah'a Ziyaret: Gazze'deki Son Durum Görüşüldü

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere sürecini ve Filistinlilere yardım konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Kral 2. Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden, Gazze'deki Filistinliler için yaptığı yardımlar ve gösterdiği çabalar dolayısıyla Kral 2. Abdullah'a teşekkür ederken, bu çabaların Filistin halkına gerekli yardımların ulaştırılmasında hayati derecede önemli olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes için devam eden müzakere sürecini de değerlendiren iki lider, ayrıca işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumu ve Filistin hükümetinin reform çabalarını da ele aldı.

ABD Başkanı Biden, yarıştan çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, görevinin kalan 6 ayında Gazze'de ateşkes için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze Joe Biden
Son Güncelleme:
Türk Hava Yolları, O Ülkeye Yeni Seferler Başlatıyor THY, Şili'ye Sefer Başlatıyor
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
Güney Afrika'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Operasyonu: 95 Libyalı Gözaltına Alındı Güney Afrika'da Yasa Dışı Askeri Eğitim Operasyonu: 95 Libyalı Gözaltına Alındı
Doğuştan Saf 3 Burç : Bu Burçlar İyi Niyetleriyle Ön Plana Çıkıyorlar Doğuştan Saf 3 Burç : Bu Burçlar İyi Niyetleriyle Ön Plana Çıkıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı
Şoke Eden Saldırıda Yeni Görüntüler: Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı... Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı...
Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi
Marmaris’in En Güzel Yerini İşgal Etmişti: Ruhsatı Yasaya Aykırı Çıktı Ruhsatı Yasaya Aykırı Çıktı!