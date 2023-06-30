AB üyesi ülke de sığınmacı parası istedi: 'Türkiye'ye verilen yardım bizden esirgeniyor'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği'nin göç politikaları konusunda Türkiye gibi blok dışındaki ülkelere birliğin içindeki ülkelerden daha çok destek vermesinden yakındı.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Radyo Zet kanalına yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Komisyonu'nun ya da diğer Avrupa kurumlarının neden bir milyon Suriyeliyi alan Türkiye'ye milyarlarca euro yardımda bulunup, bir milyon Ukraynalı mülteciye kapılarını açan Polonya'ya yardım etmek istemediğini anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

AB göçmen ve sığınmacılarla ilgili olarak birlik üyeleri arasında sorumluluğu paylaşma amacı taşıyan bir anlaşma üzerinde çalışırken Varşova, bu anlaşmaya karşı çıkıyor.